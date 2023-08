Flavio Briatore scatenato, 3 milioni sull'unghia: l'ultimo affare

02 agosto 2023 a

Colpaccio di Flavio Briatore. Danilo Iervolino, patron della Salernitana, rafforza la sua partnership con l'importante imprenditore. Come? Ha deciso di investire altri 3 milioni in obbligazioni emesse da Primavera Investments SA, società che fa capo a Francesco Costa, socio al 50 per cento di Briatore nella Majestas (ex Billionaire Lifestyle), la holding che controlla il business legato ai marchi Billionaire, Twiga, Crazy Pizza, Sumosan, Sundream e Cova Montecarlo.

A riferirlo è Il Sole 24 Ore che ricorda come il rapporto di affari fra i due è iniziato nel dicembre 2021 con l’investimento di Iervolino in Crazy Pizza, la catena di ristornati di Briatore, che ammontava a 2 milioni di euro per il 10 per cento. Tra le altre, nel portafoglio di Primavera Investments ci sono anche altre due società. Una è a Lugano, la PI CH Services, l’altra è sempre in Lussemburgo.

Si chiama Klasea e nel 2022 è stata rilevata direttamente da Costa e da suo fratello Angelo, architetto, a cui hanno conferito le quote della società italiana Isi Holding (138 milioni di attivo netto nel 2021 e un utile di 8,3 milioni). Alla fine del 2022, Klasea è passata sotto il controllo del The Flips Trust, domiciliato alle Isole Cook, in Polinesia, mentre i due fratelli Costa sono scomparsi dal libro soci. Nel dettaglio, il nuovo investimento di Iervolino emerge dal bilancio 2022 della società lussemburghese Alky, appena depositato nel Granducato.