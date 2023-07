Flavio Briatore inchioda Giuseppe Conte: "Non lo voglio"

08 luglio 2023 a

Non corre buon sangue tra Flavio Briatore e Giuseppe Conte. E dopo le bordate sul reddito di cittadinanza, il manager di Billionaire e Twiga picchia duro sul capo del Movimento 5 Stelle anche sul caso Daniela Santanchè. Intervistato dal Corriere della Sera, l'imprenditore cuneese spiega di aver suggerito all'amica ministro del Turismo di "non andare in Senato a riferire" sull'inchiesta Visibilia, un intervento che le ha causato peraltro la richiesta di dimissioni di grillini e Pd.

Un passaggio del discorso in aula della Santanchè, però, ha scatenato il pandemonio a cavallo tra gossip e politica. La ministra ha fatto allusioni al fatto che qualcuno tra i suoi più feroci accusatori in privato era solito chiederle un aiutino per entrare al Twiga. "Tutti in aula si sono girati verso Francesco Boccia, abbronzatissimo. Chissà perché", riferiva Salvatore Merlo sul Foglio, attirando l'ira del capogruppo dem che l'avrebbe pure querelato. "Le risultano politici di sinistra o grillini che chiamano Daniela Santanchè per avere lo sconto al Twiga di Forte dei Marmi o venire a scrocco?", chiede diretta Candida Morvillo a Briatore, che però glissa: "Non so di che parla. So per certo, so da lei, che non voleva dire che non pagano o chiedono sconti. Da noi vengono politici di destra, di sinistra, di centro e non è che dal colore del partito hanno un trattamento migliore o peggiore. Magari chiamano, fai la gentilezza di prenotare per loro, ma pagano tutti. Poi, se invito qualcuno, pago io. Ho lo sconto del 15%, ma lascio sempre il 15% di mancia".

"Se Santachè ha ospiti, paga - prosegue Briatore, prendendo le distanze dalla questione -. Ma io, a parte lei e pochi altri, non riconosco nessun politico: non è che hanno nome e partito scritti in faccia". Ma quando si scende nei dettagli, e si fanno nomi, Briatore si sbottona un po' di più. Matteo Renzi? "Lui ha pagato". Conte? "Non si avvicina. Non lo vorrei neanche. Vabbè, ma sì, può venire, che m’importa". Più generoso con Elly Schlein, lei la accetterebbe: "Assolutamente sì, ma l’ho vista solo in televisione".