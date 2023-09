Inflazione, perché va cercato un patto per ridurre i prezzi

Piero Bargello 08 settembre 2023 a

Con i conti pubblici che non quadrano, i cittadini che chiedono assistenza e la politica che si trova vincolata, serve trovare un patto per ridurre i prezzi. La storia è piena di esempi su come l'inflazione sia stata debellata. Eppure, per la confusione esistente circa origine e cura, solo la via della concertazione pare praticabile. La soluzione, divisa in due strade, vanta una variante più efficace dell'altra. Meglio, dunque, la volontarietà rispetto all'obbligatorietà. La prima infatti appare la più praticabile, ma occorre che si formi un’unitarietà di intenti per portare il Paese fuori dalla crisi.

