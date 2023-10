Gas, il prezzo alle stelle in poche ore: che cosa sta succedendo

12 ottobre 2023 a

Il prezzo del gas tra poche ore potrebbe tornare a crescere. Infatti ha subito un grande balzo in avanti il prezzo del gas scambiato ad Amsterdam, principale hub di riferimento europeo, con i future Ttf che superano quota 51 euro al megawattora e si assestano a 51,530, in rialzo dell'11,856%, dopo aver in giornata toccato e sfondato la soglia dei 52 euro al megawattora. In aumento anche i future in scadenza a dicembre del 9,47% a 53,7 euro/megawattora. A pesare sono le incertezze sull’esito delle negoziazioni in Australia tra Chevron e il sindacato, che si auspica scongiuri il rischio di un nuovo sciopero.

Sull'andamento del prezzo si fa sentire anche l’indagine sul possibile sabotaggio del gasdotto finlandese di Balticconnect. In avvio di giornata il gas europeo era scambiato a 46 euro al megawattora.

Dramma-bollette, Italia a "rischio energetico": Israele, le conseguenze dell'attacco. Spread e Pizza Affare, la tensione è alle stelle

Dunque la situazione sul mercato energetico comincia a farsi difficile. Intanto proprio sui prezzi del comparto energia e non solo arriva l'allarme di Unimpresa con le parole del presidente Giovanna Ferrara: "La guerra in Israele cagionerà inevitabilmente tensioni su scala internazionale che si ripercuoteranno anche sull’andamento delle economie dei principali paesi del Mondo. Una delle principali conseguenze si riverbererà sul mercato dei prodotti energetici e petroliferi, con inevitabili ripercussioni sul livello dei prezzi: ne conseguono rischi per l’inflazione il cui andamento in calo registrato negli ultimi mesi potrebbe essere vistosamente rallentato. Tale effetto negativo, guardando alla sola economia italiana, avrà quindi un forte impatto sull’andamento del pil, la cui crescita è stata rivista al ribasso anche dal governo del Paese". Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni ma il segnale che arriva dal prezzo del gas non fa certo sperare in calo del prezzo.