Manovra, il governo frena: "Le bozze non sono attendibili"

"Non sono attendibili" le indiscrezioni di stampa sulla legge di bilancio pubblicate in questi giorni su diversi temi di grande interesse. A riferirlo è il Mef, ministero dell'Economia e delle Finanze. La precisazione arriva dopo i dubbi emersi in questi giorni su temi di grande importanza come quello delle pensioni, delle tasse e dei presunti prelievi dai conti correnti. A confermarlo anche Matteo Salvini. Il leader della Lega, nonché ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, tiene a precisare che quelle circolate sono solo bozze, "arriveremo a una soluzione positiva". Una risposta arrivata all'uscita dal Senato dopo il question time, in cui è stato chiesto se la Lega chiede di cambiare le misure. A partire da quelle sulle pensioni.

In questi giorni alcuni quotidiani riportavano perplessità. Al centro la cosiddetta Quota 104 con penalizzazioni, ma anche il prelievo dai conti correnti. Si era infatti vociferato che il fisco avrebbe avuto la possibilità di accedere al conto corrente di chi ha un debito non saldato con lo Stato. In particolare, si era parlato di un'iniziativa volta a ridurre i tempi delle procedure di pignoramento, che sarebbero state abbreviate di circa 30 giorni, con la possibilità di avviare il cosiddetto "pignoramento lampo". Fantasie, almeno al momento.

Non a caso a fare eco a Salvini in fatto di pensioni ci pensa il vicesegretario leghista Andrea Crippa: "Bisogna andare nella direzione di superare la legge Fornero, poi è chiaro che servono le coperture e bisogna capire quale sarà il testo" della manovra "visto che ora ci sono solo le bozze. Però quello della riforma della legge sulle pensioni è un tema del programma di governo e bisogna andare avanti in quella direzione". Sulle risorse necessarie, Crippa osserva che "da qualche parte bisogna andarle a prendere, e non con nuove tasse. Si può ragionare sulla questione edilizia e fiscale". Insomma, "in queste ore si sta lavorando per chiudere il testo in modo tale che poi risponda al programma del centrodestra".