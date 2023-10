Bce, Christine Lagarde e la frase che la inchioda: un disastro

Sandro Iacometti 28 ottobre 2023 a

L’economia europea sull’orlo del baratro, i costi dei mutui alle stelle, i prestiti alle imprese ridotti al lumicino. Ha funzionato la strategia di politica monetaria messa in campo dalla presidente della Bce Christine Lagarde? A dare la risposta è lei stessa.

Di fronte alla guerra in Ucraina, ha ammesso in un’intervista al Financial Times, avrei «dovuto essere più audace». Ecco la spiegazione: «Penso che all’inizio abbiamo trattato la situazione come un caso da manuale di uno shock dell’offerta. La situazione si sarebbe stabilizzata alla fine dello shock e sarebbe stata assorbita... Era quanto prevedevamo ma nulla di tutto ciò è davvero accaduto».

Christine Lagarde? Si ferma sui tassi, ma soffocherà il credito

Insomma, il capo della Banca centrale europea, che nell’ultimo anno ha alzato il costo del denaro per ben 10 volte consecutive, trascinando verso il basso tutte le principali economia del Continente, ha ammesso di non averci capito niente. Quando arriva il momento di darsi il voto, però, dice di essere contraria alla mancanza di autostima delle donne, e allora opta per un bel 7. Più che autostima, una gran faccia tosta.