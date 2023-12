Benzina, prezzi in calo: quanto paghi al distributore

06 dicembre 2023 a

Ancora in calo il prezzo della benzina: il costo medio nazionale - come riporta il Corriere della Sera - è sceso sotto la soglia di 1,8 euro al litro, toccando un nuovo minimo annuo. Stesso discorso anche per il gasolio, che è tornato ai livelli di fine luglio-inizio agosto. Stando alla recente rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Mentre per IP il ribasso è di 2 centesimi al litro su entrambi i prodotti.

Le medie dei prezzi comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri, martedì 5 dicembre, su circa 18mila impianti sono i seguenti: benzina self service a 1,798 euro/litro (-2 millesimi), diesel self service a 1,773 euro/litro (-2). Benzina servito a 1,940 euro/litro (-2), diesel servito a 1,914 euro/litro (-2). Gpl servito a 0,719 euro/litro (-1), metano servito a 1,455 euro/kg (-2), Gnl a 1,411 euro/kg (-16).

I prezzi sulle autostrade, invece, sono questi: benzina self service 1,888 euro/litro (servito 2,154), gasolio self service 1,865 euro/litro (servito 2,137), Gpl 0,848 euro/litro, metano 1,542 euro/kg, Gnl 1,447 euro/kg. "Le quotazioni internazionali dei raffinati hanno chiuso ieri in leggera risalita sulla benzina", ha precisato Quotidiano Energia. Secondo l’associazione dei consumatori, "il calo attuale dei prezzi dipende unicamente dalle quotazioni internazionali, che stanno trainando i listini italiani e garantendo una fase di quiete agli italiani - ha spiegato il presidente dell'associazione Carlo Rienzi -. La volatilità del mercato dei carburanti è ancora elevata, e ci si può quindi ancora attendere rialzi improvvisi, specie condizionati dalla situazione geopolitica internazionale".