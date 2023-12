Pensioni 2024, l'aumento di cui nessuno parla: cosa cambia

19 dicembre 2023 a

Attenzione alle pensioni del 2024. Con un accorpamento delle aliquote Irpef di fatto ci saranno cambiamenti anche sugli assegni. In questo momento, come ha fatto sapere il governo, la misura per una rivisitazione degli scaglioni è stata rinviata al prossimo Cdm per tarare meglio la misura con le disponibilità della manovra, ma appare pacifico che ci saranno parecchie novità nel 2024 sul fronte degli stipendi e delle pensioni.



Ed è proprio degli assegni previdenziali che vi vogliamo parlare. Di fatto, come vi abbiamo già raccontato su Libero, da gennaio 2024 scatteranno gli adeguamenti alle rivalutazioni con i trattamenti che verranno adeguati all’inflazione. Un cambiamento che porterà aumenti sostanziosi nella tasche dei pensionati con una media di 130 euro in più per ogni percettore di pensione. Ma anche un eventuale accorpamento degli scaglioni potrebbe cambiare rapidamente l'importo.

Come riporta Money, al momento le aliquote applicate sono le seguenti: per i primi 15 mila euro di reddito si calcola il 23%; tra i 15 mila e i 28 mila euro di reddito si calcola il 25%; tra i 28 mila e i 50 mila euro di reddito si calcola il 35%; sopra i 50 mila euro di reddito si calcola il 43%. Con la modifica si passerebbe a questo schema: per i primi 15 mila euro resta salva l’aliquota del 23%; lo scaglione tra 15 mila e 28 mila euro verrebbe accorpato al primo, con un’aliquota quindi sempre del 23%; gli altri due scaglioni resterebbero invariati, con un 35% tra i 28 e i 50 mila euro e un 43% sopra questa soglia. E di fatto per quanto riguarda gli importi delle pensioni, ad avere un cospicuo aumento sono tutti coloro che hanno un reddito di almeno 28 mila euro con un risparmio annuo di 260 euro, quindi circa 20 euro in più al mese. Non va meglio però a chi ha una pensione di 1.800 euro lordi, 23.400 euro l’anno. IIl risparmio annuo sarà di appena 168 euro, circa 13 euro in più al mese. Non ci sono novità di rilievo invece per chi ha un reddito annuo entro i 15mila euro.