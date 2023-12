Pensioni 2024, di quanto aumenta l'assegno per gli over 75

08 dicembre 2023 a

Aumenti in vista per le pensioni degli over 75 nel 2024: per chi di loro ha un importo inferiore al trattamento minimo, l'anno prossimo l'assegno sarà più alto di quello del 2023. Ricordiamo, infatti, che quest’anno per le pensioni pari o inferiori al trattamento minimo - che è di 567,94 euro - il governo Meloni ha autorizzato un incremento straordinario dell’1,5%, salito al 6,4% per gli over 75. Questo ha portato l’importo massimo della pensione minima, per chi ha almeno 75 anni, fino a 604,28 euro.

Nel 2024, come riporta Money.it, la rivalutazione straordinaria sulle pensioni minime continuerà a essere riconosciuta, in misura maggiore ma senza distinzione per gli over 75. Per l'anno prossimo è stato ufficializzato un tasso di rivalutazione delle pensioni pari al 5,4%. Questo significa che la soglia del trattamento minimo salirà a 598,60 euro. Sotto questa soglia si avrà diritto all’integrazione al trattamento minimo ma solo nel caso in cui ci siano determinate condizioni. Dopodiché è previsto anche un incremento straordinario una tantum pari al 2,7% dell’importo, mentre l’aumento straordinario del 6,4% per gli over 75 non è stato confermato dalla legge di Bilancio 2024.

Per gli over 75, e in generale per tutti gli altri, nel 2024 la pensione minima può salire al massimo a 614,76 euro. In ogni caso, ci sono comunque altri aumenti che possono essere riconosciuti a chi ha l’assegno inferiore al trattamento minimo. Si tratta, però, di maggiorazioni che, a differenza dell’incremento straordinario, vengono applicate solo su richiesta del pensionato.