Pensioni, arriva la "sorpresa" di Natale: ecco il maxi cedolino

21 dicembre 2023 a

a

a

Aumenti sostanziosi sulle pensioni del 2024. A influire sugli assegni saranno sia l'adeguamento all’inflazione del 5,4% sia il risparmio dovuto alla revisione degli scaglioni Irpef. La versione online del cedolino per la pensione di gennaio sarà resa disponibile dall'Inps a fine dicembre. Scendendo nel dettaglio, chi nel 2023 ha percepito la pensione minima ha ottenuto un incremento extra dell’1,5%, che è aumentato al 6,4% per gli over 75 dopo la scelta dell’esecutivo. L'anno prossimo, invece, verrà riconosciuta ancora la rivalutazione straordinaria in merito agli assegni con pensione minima, ma non ci sarà più distinzione tra chi ha meno e chi ha più di 75 anni.

Le transazioni saranno effettuate mercoledì 3 gennaio. Ma per chi ritira il denaro in posta il calendario è suddiviso in ordine alfabetico: A-B mercoledì 3 gennaio; C-D giovedì 4 gennaio; E-K venerdì 5 gennaio; L-O lunedì 8 gennaio; P-R martedì 9 gennaio; S-Z mercoledì 10 gennaio. Quello che succederà nel 2024, ovvero l’adeguamento agli indici Istat, ha periodicità annuale e inizia l’1 gennaio; e riguarda tutti i trattamenti pensionistici diretti e indiretti erogati dalle gestioni amministrate dall’Inps. Nel nostro Paese, come sottolinea il Giornale, la perequazione è studiata secondo un sistema bi-fase per cui ogni anno viene stimata una percentuale previsionale di adeguamento secondo l'inflazione prevista e poi si effettua il conguaglio fondato sull’indice definitivo.