Lapo Elkann, l'ultimo "passo indietro": cosa si vende per 1,74 milioni

Altro stop, altra dismissione per Lapo Elkann: dopo aver venduto il marchio di Italia Indipendent, società quotata ma caduta in un crisi senza ritorno, il rampollo di casa Agnelli dà l'addio anche a Indipendent Ideas, un'agenzia di comunicazione e pubblicitaria che aveva fondato e che, nel 2018, aveva visto l'ingresso nel capotale di Publicis, colosso francese dell'advertising (con una quota detenuta dal veicolo Mms Italy pari al 60 per cento).

Come rivela affaritaliani.it, nelle scorse settimane Lapo Elkann e Alberto Fusignani, ad di Indipendent Ideas e suo socio, hanno venduto tutte le azioni ancora in loro possesso a Publicis. In virtù della cessione, Fusignani con il suo 15% ha incassato 941mila euro, mentre Lapo con il suo 25% ha intascato la bellezza di 1,74 milioni. Nel 2022, l'agenzia aveva chiuso con ricavi in crescita a 4,1 milioni di euro e un utile pari a 445mila euro. Insomma, una società in piena salute.

Quando Publicis entrò in Indipendent Ideas, ormai cinque anni fa, Lapo Elkann affermò: "Siamo entusiasti all’idea di rafforzare una relazione di lunga data con Publicis. Questa associazione ci apre a nuove competenze: l’accesso ai dati, all’innovazione tecnologica e ai media, un invito a essere ancor più olistici e forti nell’accompagnare i nostri clienti. Queste risorse accresceranno notevolmente le nostre ambizioni e la nostra capacità di esportare creatività a livello internazionale. E sappiamo di poterlo fare nel rispetto dell’indipendenza di pensiero, il nostro marchio di fabbrica. In breve, un nuovo passo per Independent Ideas e una nuova sfida personale per me". La sfida però ora è terminata: si volta pagina, si guarda al futuro e al prossimo progetto.