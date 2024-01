FdI, il report smentisce la sinistra: "Mercati, il 'momentum' dell'Italia"

08 gennaio 2024 a

Italia e governo premiati. Come già anticipato da Giorgia Meloni lo scorso novembre, "è cresciuta la fiducia degli investitori e dei mercati, c’è stata la promozione di quattro agenzie di rating di solito non buone su queste materie, le famiglie comprano molto volentieri i titoli di Stato, lo spread è al minimo, la borsa italiana cresce più di quanto crescano le altre borse europee". E ad oggi i numeri confermano le aspettative.

A smentire i gufi all'opposizione ci pensa così Marco Osnato, che parla di un vero e proprio "momentum". Numeri alla mano, quelli dell’indicatore che traccia il "sentiment" di imprenditori e consumatori, il deputato di Fratelli d’Italia può tranquillamente sbilanciarsi: "Se il sistema-Paese fosse un titolo azionario, diremmo che l’Italia oggi sperimenta quello che nei mercati viene definito ’momentum’: la fiducia degli investitori è in crescita, come nella Nazione aumenta l’ottimismo degli operatori economici".

I recenti valori dell’Economic Sentiment Indicator, calcolato dalla Commissione Ue, parla di una progressione di 2,6 punti registrata a dicembre. Si tratta della performance migliore tra i 27 Stati membri. Questi - prosegue il presidente della Commissione Finanze e responsabile economico di FdI - "sono un’altra severa lezione per chi diffonde la bugia del declino. La situazione internazionale resta molto difficile, ma a Roma c’è un governo capace di affrontarla con successo".

Gufi smentiti anche sul Mes: lo schiaffo all'Ue non agita i mercati

Quanto basta a far pensare che "i cittadini si affacciano al 2024 in un clima di fiducia". Questo, tiene comunque a precisare, "non significa negare i problemi, ma essere consapevoli che saranno affrontati a testa alta e meglio che nelle altre economie continentali. Questo perché l’Italia, nonostante tutti i fardelli che in passato ne hanno frenato la crescita, oggi conta una stabilità politica e una chiarezza di visione che i nostri competitor possono invidiare. Governo e Parlamento lavorano alacremente per ’non disturbare chi ha voglia di fare', come il presidente Meloni ha sottolineato di recente. Stiamo liberando le energie produttive a lungo sopite, e i risultati si vedono".