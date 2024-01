Spesa sociale, cifra raddoppiata dal 2008: perché l'Italia è un Paese di assistiti

17 gennaio 2024 a

Dal 2008 la spesa assistenziale in Italia è più che raddoppiata e nello stesso periodo i poveri sono aumentati da 2,1 a 5,7 milioni. Senza contare che il 40% dei pensionati grava sul fisco. Questi dati emergono dal “Rapporto sul sistema previdenziale”, presentato alla Camera dei deputati dal presidente del Centro studi e ricerche Itinerari Previdenziali, Alberto Brambilla. Ne parla Elisa Calessi su Libero: "In dieci anni la spesa in assistenza è cresciuta del 126%. Mentre è rimasta tutto sommato stabile quella per le pensioni, il 12,97% del Pil, in linea con la media europea".

