MotoGp, a Jerez capolavoro di Bagnaia: come frega Marquez. Martin caduto da solo

Dopo il deludente weekend texano e reduce dalla caduta di ieri nella Sprint Race, Francesco Bagnaia centra un trionfo da vero e proprio campione del mondo nel Gran Premio di Jerez. L’azzurro vince dopo una super partenza e dopo essersi difeso alla grande dagli ultimi disperati attacchi di un ottimo Marc Marquez nei giri finali, approfittando anche della caduta di Jorge Martin a ridosso di metà gara (Pecco di nuovo secondo in classifica a -17 dalla vetta).

A chiudere il podio l’altro italiano Marco Bezzecchi. Splendida la partenza di Bagnaia che, scattando dalla settima casella, guadagna immediatamente tre posizioni, poi compie un doppio sorpasso da applausi su Bezzecchi e Martin e successivamente scippa anche il primo posto a Marc Marquez, concludendo il primo giro in testa. Un piccolo errore dell’azzurro però permette a Martin di scavalcarlo, mentre alle loro spalle continuano a spingere tanto anche Bezzecchi e Marquez.

Il colpo di scena arriva nel corso del giro 11, quando lo spagnolo leader del Mondiale va giù ed è costretto al ritiro: Bagnaia ringrazia e torna primo provando ad allungare sugli inseguitori. Tre giri più tardi Marquez attacca Bezzecchi e gli soffia la seconda piazza, provando subito ad aumentare il ritmo per ricucire lo strappo sul leader. Lo spagnolo ci riesce e s’incolla al campione del mondo per degli ultimi giri da fiato sospeso: il classe ’93 tenta un paio di attacchi, ma l’azzurro si difende alla grandissima e si mette in tasca un grande capolavoro.