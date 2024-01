Auto, ecco tutti gli incentivi 2024 fascia per fascia

25 gennaio 2024 a

a

a

È aperta dal 23 gennaio la piattaforma on line attraverso la quale le concessionarie potranno prenotare gli incentivi statali (con rottamazione e senza) dedicati all’acquisto di nuove auto.

Si tratta della prosecuzione nel 2024 dei contributi già previsti per il 2022-2023 dal decreto varato dall'allora governo Draghi, ricorda il sito di Repubblica. Gli incentivi per il settore automotive ammontano a 570 milioni di euro e coprono tre fasce di emissioni di CO2 del veicolo nuovo che si sta acquistando.

Fascia 0-20 g/km - 3 mila euro che salgono a 5 mila con rottamazione. Con Isee inferiore a 30.000 euro incentivi di 4.500 e 7.500 euro. Il limite di prezzo è confermato in 42.700 euro IVA compresa. In questa fascia rientrano le vetture elettriche e alcune ibride plug-in come le Toyota CH-R Trend Eco e Prius Active e Lounge.

Fascia 21-60 g/km - 2 mila euro che arrivano a 4 mila con rottamazione. Con Isee inferiore a 30.000 euro incentivi di 3.000 e 6.000 euro. Il limite di prezzo è confermato in 54.900 euro Iva compresa.

Fascia 61-135 g/km - 2 mila euro con rottamazione. Il limite di prezzo è confermato in 42.700 euro Iva compresa. In questa fascia rientrano le vetture benzina, diesel, full hybrid, mild hybrid e Gpl.

Rispetto all'anno scorso c'è in più l'estensione a 270 giorni (9 mesi) del termine per perfezionare la vendita con l’inserimento del numero di targa del nuovo veicolo consegnato.

Il nuovo piano verrà presentato il primo febbraio dal ministero delle Imprese e del Made in Italy e potrebbe diventare operativo da marzo. Da quanto è emerso sono confermate le tre fasce: 0-20 g/km, 21-60 g/km e 61-135 g/km e i limiti di prezzo di listino rispettivamente 42.700, 54.900 e 42.700 euro.

"Sono previsti significativi incrementi dei bonus legati al livello di emissioni del veicolo da rottamare e all’Isee (indicatore della situazione economica del nucleo familiare) che se inferiore a 30.000 euro assicura una maggiorazione del 25% per le persone fisiche che acquistano un veicolo elettrico o ibrido plug-in", si legge nell'articolo.