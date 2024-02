Rc Auto, tariffe alle stelle? Ecco il segreto per risparmiare (davvero)

06 febbraio 2024 a

Sta diventando sempre più caro assicurare la propria automobile. Lo ha certificato l'Ivass, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, un ente pubblico indipendente che opera sotto la supervisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze preposto alla vigilanza e controllo del settore assicurativo e previdenziale in Italia. Ebbene, considerando le tasse, l'Ivass ha calcolato che a novembre 2023 il costo della polizza è salito di 391 euro, con un aumento annuale del 7,8%. Le compagnie assicurative attribuiscono questo aumento all'inflazione e all'aumento degli incidenti stradali, eppure nel primo semestre del 2023, il settore assicurativo ha generato utili per 132 milioni di euro. Molto più netto è l’aumento denunciato da Facile.it: assicurare un veicolo a dicembre 2023 costava 618 euro, il 35% in più rispetto all'anno precedente.

Benzina e assicurazione, costi esplosi: auto, cosa sta succedendo in Italia



A snocciolare altri dati sarà Assoutenti. “Proprio per fare luce sull’escalation delle tariffe rc auto, il prossimo 14 febbraio analizzeremo i dati nel corso della riunione indetta da Mimit e Commissione allerta rapida prezzi, in modo da accendere un focus sulle anomalie del mercato assicurativo italiano” ha annunciato a Repubblica Furio Truzzi, presidente onorario di Assoutenti. Da parte sua Gerardo Di Francesco, vice presidente di Italian insurtech association, che mette insieme tutti gli attori del mondo assicurativo interessati alla rivoluzione digitale, spiega a Repubblica che le tecnologie, come intelligenza artificiale, sensori e dati, possono dimostrarsi alleate degli automobilisti.

Le polizze "pay as you drive", ad esempio, sono sempre più diffuse, consentendo risparmi a chi utilizza l'auto in modo limitato. Un altro modello emergente è la "scatola nera 2.0", che considera i comportamenti di guida come velocità, accelerazioni e frenate per determinare il premio. Questa modalità richiede l'uso di un'app per smartphone e interagisce con i sensori dell'auto. Inoltre, alcune compagnie stanno esplorando un'assicurazione che utilizza direttamente le informazioni di guida dell'auto. Ad esempio, Tesla sta sviluppando un'assicurazione venduta insieme al veicolo, aprendo nuove prospettive nel settore.