Stellantis, Renault e Volkswagen, al lavoro per un "Airbus delle auto"

20 febbraio 2024

"Volkswagen, Renault e Stellantis stanno pensando all’impensabile": l'indiscrezione arriva da Bloomberg, secondo cui le tre case automobilistiche starebbero lavorando insieme "per produrre veicoli elettrici più economici e respingere le minacce esistenziali derivanti dall'avanzata dei rivali cinesi e di Tesla, che espongono le debolezze competitive delle più grandi case automobilistiche europee del mercato di massa". Se i rumors venissero confermati, si tratterebbe di un'alleanza simile a quella che ha creato un produttore di aerei europeo per competere con Boeing, unendo risorse in Germania, Francia, Spagna e Regno Unito.

Secondo Bloomberg, l'amministratore delegato di Renault, Luca de Meo, avrebbe sostenuto che un "Airbus delle automobili" aiuterebbe a condividere gli enormi costi di costruzione di veicoli elettrici a basso costo, consentendo loro di beneficiare di una scala più ampia.

Nei giorni scorsi, dopo diversi scontri a distanza col governo italiano, l'ad di Stellantis, Carlos Tavares, aveva rassicurato i dipendenti degli stabilimenti di Mirafiori e Pomigliano dicendo: "Tutti gli stabilimenti italiani hanno un futuro". Poi aveva abbassato i toni e aveva teso una mano all'esecutivo. Parlando dei nuovi incentivi, infatti, il manager portoghese aveva detto: "Siamo grati al governo, è una grande decisione". Mentre sulla produzione nel nostro Paese aveva rivelato: "E’ aumentata nel 2023 del 10% e condividiamo l’obiettivo del governo di arrivare a 1 milione di veicoli entro il 2030”.