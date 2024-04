Auto, nuovi eco-incentivi: come si possono risparmiare da 6mila a 13mila euro

04 aprile 2024 a

Un miliardo la cifra stanziata dal governo Meloni per svecchiare il parco auto circolante in Italia e stimolare l'acquisto di vetture italiane: si tratta degli eco-incentivi, che saranno disponibili tra poche settimane, dopo il via libera della Corte dei conti. Il decreto a cui ha lavorato l'esecutivo prevede maxi-contributi per auto elettriche nuove che partono da 6mila euro e arrivano a 13.750 euro. Quest'ultimo maxi sconto, però, si ottiene solo se si rottama un’auto fino a Euro2 e se si ha un Isee sotto i 30mila euro.

"I principi alla base del nuovo piano favoriranno i redditi più bassi che avranno un 25% in più di incentivi", ha spiegato il ministro delle Imprese e del Made in Itay Adolfo Urso. Ad essere potenziati - come riporta il Giorno - sono soprattutto gli incentivi per l’elettrico: 6mila euro senza rottamazione (7.500 con Isee sotto i 30mila euro); 9mila euro rottamando una Euro4 (11.250 con Isee ridotto); 10mila euro rottamando una Euro3 (12.500 con Isee ridotto), 11mila euro consegnando una vettura da 0 fino a Euro2 (13.750 con Isee ridotto).

Attenzione agli incentivi auto: scocca l'ora dell'acquisto, le cifre fascia per fascia

Per le auto non elettriche ma che rientrano in emissioni 61-135 grammi, gli sconti sono invece di 1.500, 2mila e 3mila euro a seconda dell’auto rottamata e senza differenziazione per reddito. Per usufruire degli incentivi, poi, il costo dell’auto non potrà superare i 35mila euro per le elettriche, i 45mila euro per le ibride e sempre i 35mila per tutte le altre.