Confindustria, Emanuele Orsini nuovo presidente

Era rimasto l'unico candidato e Confindustria lo ha designato presidente per il mandato 2024-2028. Emanuele Orsini - emiliano, classe 1973, vicepresidente uscente dell'associazione degli industriali con delega per il Credito, la Finanza e il Fisco - ha ricevuto 147 voti a favore su 173 dei presenti su 187 aventi diritto. Le schede nulle sono state 17, mentre le bianche sono state 9. Nel consiglio generale del prossimo 18 aprile Orsini, espressione non dei grandi industriali ma ancora una volta di quella piccola e media industria che è la dorsale dell'economia italiana, presenterà la sua squadra e il programma, mentre l'elezione si svolgerà nel corso dell'assemblea generale di Confindustria in programma il prossimo 23 maggio.

Le prime dichiarazioni dell'amministratore delegato di Sistem Costruzioni Srl e di Tino Prosciutti SpA sono state all'insegna dell'unità di Confindustria: "Cercherò di convincere i 26 che non mi hanno votato", ha detto Orsini dopo chiesto e ottenuto un applauso per il presidente uscente Carlo Bonomi. All'imprenditore emiliano, spiega l'agenzia Labitalia, viene riconosciuta una grande capacità di fare squadra, di motivare e ascoltare, ma soprattutto di circondarsi di collaboratori che hanno maturato capacità, competenza, creatività e fantasia.

Confindustria, Emanuele Orsini verso la presidenza: la lettera di Garrone cambia tutto



Alla vigilia del voto di designazione Orsini si è trovato ad essere l'unico candidato: Edoardo Garrone gli ha ceduto il passo con una lunga lettera, sentita, costruttiva ma anche amara. In un clima di evidenti "forti fratture e forti tensioni", ha scritto l'industriale di Erg, "non serve che un candidato possa vincere per qualche voto, magari frutto di 'impegni o scambi' eccessivi e per me intollerabili e inaccettabili". Da qui "la scelta di anteporre il fine alla persona", di "un passo indietro" per consentire "ad Emanuele Orsini di trovare quelle condizioni ideali per guidare Confindustria senza condizionamenti, e di poterlo fare con grande senso di responsabilità, in nome di un fine collettivo".