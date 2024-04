Repubblica, "candidature bocciate"? Stroncano Schlein ma c'è la foto di Meloni: che figuraccia

29 aprile 2024 a

"Sei elettori su dieci bocciano la candidatura fittizia dei leader alle Europee": questo il titolo di un articolo comparso su Repubblica con a corredo la foto della premier Giorgia Meloni, che nelle scorse ore ha annunciato la sua discesa in campo per le elezioni dell'8 e 9 giugno. Un'accoppiata, quella tra titolo e foto, che farebbe pensare a un riferimento proprio alla presidente del Consiglio. In realtà, però, leggendo l'articolo, si capisce come quel dato si riferisca invece a un'altra leader, quella del Pd, Elly Schlein.

Citando il sondaggio Quorum/YouTrend, Rep scrive che per il 61% degli intervistati la scelta dei leader politici di candidarsi alle europee è una mossa negativa. Fin qui tutto bene. Peccato che il passaggio successivo chiarisca meglio a chi si riferisce davvero il dato. Il giudizio negativo, infatti, vale in particolare per gli elettori del Pd, tra i quali la contrarietà sale al 70%. Cosa c'entri Giorgia Meloni non si sa.

Al di là di questo, la premier rappresenta la figura di riferimento dei partiti in cui gli italiani ripongono maggior fiducia: la indica come tale il 34% degli intervistati, una percentuale in leggero calo rispetto al 36% di una settimana fa. In calo, però, sono anche Giuseppe Conte (31%, -1%), che comunque ha scelto di non candidarsi alle Europee, ed Elly Schlein (25%, -2%). Chi invece continua a riscuotere il consenso più ampio tra gli italiani è il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al 64% (+2%).