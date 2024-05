Occupazione da record e precariato ai minimi: i numeri sbugiardano la propaganda di sinistra

04 maggio 2024 a

Non c’è verso. Per quanto sinistra e sindacati lo invochino, lo sognino e, barando platealmente in vista delle elezioni europee, lo denuncino a ritmo serrato (è il grande tema della campagna elettorale della sinistra insieme alla sanità, altra grossolana bufala), questo regno del precariato non vuole decidersi a manifestare la sua presenza. Del resto, l’andamento positivo dei numeri sul lavoro è diventato talmente macroscopico da spingere persino Sergio Mattarella, proprio alla vigilia del primo maggio, a celebrarne i fasti.