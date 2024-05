Mike Rutherford attacca Stellantis e Fiat: "Quanto costa la 500, basta chiedere soldi"

12 maggio 2024 a

Stellantis ora finisce anche nel mirino della stampa britannica. Un durissimo editoriale apparso su una delle più prestigiose riviste che riguardano il mondo dei motori mette in luce tutti i problemi che riguardano Fiat e Stellantis.

Il capo editorialista del magazine automobilistico inglese Auto Express Mike Rutherford, una delle firme più importanti del settore non usa giri di parole e afferma che il problema di Fiat è una gamma troppo ridotta e i prezzi dei nuovi modelli troppo elevati in proporzione a quello che offrono. Ma non finisce qui. Infatti a quanto pare anche in Gran Bretagna si sono stufati della lagna e della questua degli incentivi e sussidi statali da parte del gruppo guidato da Carlos Tavares.

Ed è qui che forse arriva l'affondo più pesante: secondo Rutherford, Fiat dovrebbe ridurre la sua dipendenza dai finanziamenti governativi nel Regno Unito e piuttosto concentrarsi sulla soluzione dei suoi problemi interni, tra cui una gamma di modelli limitata e costosi. Ha evidenziato che la Fiat 500e, nonostante a suo dire non sia nulla di che, ha un prezzo base di 30.000 sterline (circa 35.000 euro) e oltre. Infine l'editorialista non si dice stupito dal fatto che le vendite di Fiat siano in calo e che nel Regno Unito esse rappresentino meno dell’1 per cento.