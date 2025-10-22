Libero logo
mercoledì 22 ottobre 2025
Champions League, il Real Madrid batte la Juventus al Santiago Bernabeu

Nella terza giornata della prima fase della Champions league il Real Madrid batte la Juventus 1-0 al Santiago Bernabeu. Buon match dei bianconeri che hanno provato a mettere in difficoltà gli avversari sin dai primi minuti di gioco. Al 7' sgroppata di Kalulu sulla destra e cross basso per Vlahovic che però viene anticipato da Asensio prima di poter battere a rete. Al 26' Real pericoloso con Tchouaméni che colpisce quasi a botta sicura, trovando la provvidenziale deviazione di Kalulu. Nel finale di prima frazione grande azione di Mbappé sulla destra. Il francese salta due uomini e serve Militao che dal limite spara alto di poco. La ripresa si apre subito con una grande chance per la Juventus: Vlahovic brucia la difesa del Real con una progressione di 50 metri, si presenta a tu per tu con Courtois e cerca di superarlo in diagonale, ma la risposta del portiere belga è strepitosa. Sette minuti dopo arriva il vantaggio dei Blancos: grandissima giocata di Vinicious che da solo davanti a Di Gregorio colpisce il palo. Sul rimbalzo si avventa Bellingham, che trova il gol dell’1-0. La Juventus resta a due punti, il Real sale a nove.

