Champions League, il Real Madrid batte la Juventus al Santiago Bernabeu

Nella terza giornata della prima fase della Champions league il Real Madrid batte la Juventus 1-0 al Santiago Bernabeu. Buon match dei bianconeri che hanno provato a mettere in difficoltà gli avversari sin dai primi minuti di gioco. Al 7' sgroppata di Kalulu sulla destra e cross basso per Vlahovic che però viene anticipato da Asensio prima di poter battere a rete. Al 26' Real pericoloso con Tchouaméni che colpisce quasi a botta sicura, trovando la provvidenziale deviazione di Kalulu. Nel finale di prima frazione grande azione di Mbappé sulla destra. Il francese salta due uomini e serve Militao che dal limite spara alto di poco. La ripresa si apre subito con una grande chance per la Juventus: Vlahovic brucia la difesa del Real con una progressione di 50 metri, si presenta a tu per tu con Courtois e cerca di superarlo in diagonale, ma la risposta del portiere belga è strepitosa. Sette minuti dopo arriva il vantaggio dei Blancos: grandissima giocata di Vinicious che da solo davanti a Di Gregorio colpisce il palo. Sul rimbalzo si avventa Bellingham, che trova il gol dell’1-0. La Juventus resta a due punti, il Real sale a nove.