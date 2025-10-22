Giorgia Meloni durissima contro la M5s Maiorino: "Ma avete ristrutturato i castelli..."

"La senatrice Maiorino diceva che non abbiamo fatto abbastanza per le forze dell'ordine. La legge di bilancio vale 18,7 miliardi di euro, il superbonus quest'anno ne vale 40, se io lo avessi avuto le forze dell'ordine le avrei coperte di miliardi, come avrei fatto per la sanità. Ma invece abbiamo ristrutturato i castelli....": la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, lo ha detto nel corso della replica in aula al Senato dopo la discussione sulle sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre. La sua, in particolare, era una risposta ad Alessandra Maiorino del M5s.

Nel suo intervento, tra l'altro, la pentastellata aveva definito la Meloni "cheerleader" del presidente statunitense Donald Trump: "Anche oggi l'abbiamo dovuta vedere nelle vesti di cheerleader (e spero che cheerleader si possa dire e che nessuno insorga) del presidente di un altro paese, invece che mantenere la schiena dritta e fare la capo del governo dell'Italia, lodando semplicemente Trump".