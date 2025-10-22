L'Eredità, sospetti sulla Ghigliottina: "Già proposta", cosa accade a fine puntata

La parola infatti è "zio" e per molti era fin troppo semplice. "Ma come si fa a sbagliarla???", chiede qualcuno su X mentre altri sottolineano che "i colla zio" sono sconosciuti. Si tratta infatti di un gruppo musicale italiano formatosi nel 2019 a Milano. Gruppo che non tutti evidentemente conoscono.

L'Eredità torna a far discutere, in particolare le parole alla Ghigliottina . Sul gioco finale sono infatti in diversi a contestare la soluzione. Tra questi un telespettatore che fa notare: "Eccomi di nuovo qui. La parola zio era già stata proposta in passato e credo abbiano anche utilizzato un paio di stessi indizi".

In ogni caso a tenere banco è il look di Marco Liorni. Il conduttore si è ripresentato su Rai 1 con una veste diversa: dagli occhiali alla capigliatura. E, ovviamente, anche sull’aspetto non mancano le reazioni social: "Liorni ha litigato con il parrucchiere?", "Perché lo vedo arruffato il Liorni?", "Sembra abbia fatto la permanente!". Infine, un utente si astiene dal commentare e ne svela anche il motivo: "Non commento i capelli di Liorni perché veniamo da Insegno che si pettinava coi petardi".