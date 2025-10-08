Stellantis, spinge in America ma da noi crolla la produzione

Sono sempre più nere le ombre che incombono sul futuro di Stellantis in Italia, mentre il colosso dell’automotive spinge forte negli Usa. Se solo una settimana fa, la Fiom aveva lanciato l’allarme spiegando che dal 2020 al 2024 i dipendenti del colosso dell’automotive franco-italiano erano scesi di 9.656 unità, con una produzione che nello stesso periodo aveva perso in volumi 515.944 di auto. I sindacalisti della Fiom-Cgil avevano pure osservato che i veicoli commerciali avevano perso complessivamente volumi pari a 520.798 unità.

Nello specifico poi i dipendenti di Stellantis sono passati da 37.288 nel 2020 a 27.632 nel 2024, con la maggior parte delle uscite gestite su base volontaria che, secondo la Fiom, hanno comportato costi di ristrutturazioni enormi. Riguardo all’utilizzo degli ammortizzatori sociali in Stellantis, al primo settembre 2025 su 32.803 dipendenti, 20.233 sono in Cig e contratti di solidarietà, il 61,68%. A peggiorare le cose ieri sono arrivati pure i dati sulla produzione della Fim-Cisl che, secondo i loro calcoli, nei primi 9 mesi del 2024 son state realizzate 265.490 unità tra auto e veicoli commerciali, con un calo del 31,5% sullo stesso periodo del 2024. Per le vetture la flessione è del 36,3% (151.430 unità) e per i furgoni è del 23,9% (114.060). Tutte le fabbriche han registrato perdite tra il 17 e il 65%.