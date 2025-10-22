FdI annienta la sinistra con un video: "Tre anni di spettacolo delirante"

"In questi tre anni alla guida dell'Italia, un merito all'opposizione va riconosciuto: si è screditata da sola". Fratelli d'Italia, su Facebook, pubblica un video che ridicolizza Partito democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra.

Una sorta di "greatest hits" delle opposizioni, tra dichiarazioni assurde, pagliacciate e trovate bizzarre. "Mentre cercate ancora la quadra su come restare uniti, tentate almeno di recuperare un po' di credibilità... sempre che ci riusciate", è la bordata del partito di Giorgia Meloni che dà anche un titolo al video, "Sinistra Show - 3 anni di spettacolo delirante".

Il filmato si apre con un fantasma che si agita in aula a Montecitorio, trascinato fuori dai commessi mentre presidente della Camera lo riprende: "Non si può stare in aula così, espulso dall'aula onorevole Magi". Stesso luogo, diverso protagonista: "Vede questi sassi? Li ho presi andando a piedi nel bel mezzo del fiume Adige", accusa Angelo Bonelli, leader di Alleanza Verdi e Sinistra, per contestare alla Meloni la presunta indifferente rispetto all'emergenza climatica. E poi c'è Elly Schlein che legge un discorso preparatole dal suo staff: "Mi avverte che c'è questa mia foto con Casini, in cui ci baciamo. Pausa teatrale". La segretaria del Pd non si è accorta evidentemente che quelle due parole, "pausa teatrale", erano un consiglio su come declamare l'accusa e non un passaggio da leggere...

Il deputato grillino Leonardo Donno invece, al termine di un suo intervento, tira fuori delle banconote dalla tasca e le getta con gesto sprezzante verso i banchi del governo: "Tenetevi anche queste e compratevi delle belle maschere per nascondervi dalla vergogna".

Poteva mancare Elisabetta Piccolotti, onorevole di Avs, e la sua Tesla? O Maurizio Landini, last but not least, che una settimana fa a DiMartedì ha definito Giorgia Meloni "una cortigiana", salvo poi indignarsi per le polemiche suscitate dall'appellativo? Chiudono la rassegna personaggi folcloristici come l'influencer napoletana Rita De Crescenzo, conquistata dai 5 Stelle, Marco Grimaldi di Avs che "occupa" l'aula sedendosi in terra o Ilaria Salis che vorrebbe chiudere le carceri. Gran finale con la Schlein, ancora lei, e il suo ormai mitologico "non ci hanno visti arrivare" che si è rivelato un clamoroso boomerang per la sua traballante leadership. E i social media manager infieriscono, chiudendo il video con Elly e Alessandro Zan che ballano sul carro del Pride sulle note di Maracaibo. E quel grido, "zan zan!", suona come l'epitaffio di una opposizione disastrosa.