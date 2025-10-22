Napoli, Di Lorenzo stroncato in diretta tv: "Una serata di mer***"

Ghoulam ha provato inizialmente a sdrammatizzare, ma si è subito corretto: “È stata una serata di m***a . È mancata la ‘cazzimma’" (in dialetto napoletano ‘tenacia’, ‘furbizia’), ovvero quella rabbia che fa la differenza quando le cose vanno male. L’ex terzino ha poi aggiunto che la squadra “si è sciolta dopo il 3-1, proprio nel momento in cui serviva reagire”.

Faouzi Ghoulam , ospite di Sky Sport per il post partita dei vari match di Champions di martedì, non ha nascosto la delusione per la disfatta del suo Napoli contro il Psv per 6-2. L’ex difensore, che conosce bene l’ambiente azzurro (ha giocato in Campania dal 2014 al 2022), ha parlato con toni accesi di fronte al capitano Giovanni Di Lorenzo , intervenuto per commentare la pesante sconfitta.

Adesso per il Napoli è crisi, vera e profonda. I ko contro Milan e Torino in campionato sono stati campanelli d&#...

Senza cercare alibi, Di Lorenzo ha riconosciuto le difficoltà: la squadra non ha più quella compattezza che l’aveva resa impenetrabile nella passata stagione, e oggi sembra fragile in ogni reparto. “Serve un bagno d’umiltà”, ha ammesso, invitando i compagni a riflettere prima di tornare in campo. "Abbiamo fatto una brutta figura, bisogna analizzarla bene e capire bene le motivazioni. Abbiamo parlato nello spogliatoio ma poi ci sarà modo di farlo in settimana. Tra poco si rigioca e bisogna capire le motivazioni”.

Insomma, è andato tutto storto, Di Lorenzo prova a voltare pagina, anche perché sabato alle 18 c'è il big match tra Napoli e Inter al Maradona: “Dal campo posso dire che siamo fragili in questo momento — conclude — L'anno scorso avevo la sensazione che eravamo granitici, quest'anno abbiamo perso compattezza ed equilibrio. Abbiamo preso gol che non possiamo prendere a questi livelli. Bisogna farsi un bagno d'umiltà tutti quanti".