Napoli, Di Lorenzo stroncato in diretta tv: "Una serata di mer***"

Faouzi Ghoulam, ospite di Sky Sport per il post partita dei vari match di Champions di martedì, non ha nascosto la delusione per la disfatta del suo Napoli contro il Psv per 6-2. L’ex difensore, che conosce bene l’ambiente azzurro (ha giocato in Campania dal 2014 al 2022), ha parlato con toni accesi di fronte al capitano Giovanni Di Lorenzo, intervenuto per commentare la pesante sconfitta.
Ghoulam ha provato inizialmente a sdrammatizzare, ma si è subito corretto: “È stata una serata di m***a. È mancata la ‘cazzimma’" (in dialetto napoletano ‘tenacia’, ‘furbizia’), ovvero quella rabbia che fa la differenza quando le cose vanno male. L’ex terzino ha poi aggiunto che la squadra “si è sciolta dopo il 3-1, proprio nel momento in cui serviva reagire”.
Il tono di Ghoulam è stato quello di chi si sente tradito dall’atteggiamento di un gruppo senza più la solidità di un tempo: “Gli errori possono capitare, ma mi ha stupito la mancanza di reazione. Non si può staccare la spina a metà partita in Champions. Il Napoli sembrava svuotato, senza fame né convinzione”.
Senza cercare alibi, Di Lorenzo ha riconosciuto le difficoltà: la squadra non ha più quella compattezza che l’aveva resa impenetrabile nella passata stagione, e oggi sembra fragile in ogni reparto. “Serve un bagno d’umiltà”, ha ammesso, invitando i compagni a riflettere prima di tornare in campo. "Abbiamo fatto una brutta figura, bisogna analizzarla bene e capire bene le motivazioni. Abbiamo parlato nello spogliatoio ma poi ci sarà modo di farlo in settimana. Tra poco si rigioca e bisogna capire le motivazioni”.
Insomma, è andato tutto storto, Di Lorenzo prova a voltare pagina, anche perché sabato alle 18 c'è il big match tra Napoli e Inter al Maradona: “Dal campo posso dire che siamo fragili in questo momento — conclude — L'anno scorso avevo la sensazione che eravamo granitici, quest'anno abbiamo perso compattezza ed equilibrio. Abbiamo preso gol che non possiamo prendere a questi livelli. Bisogna farsi un bagno d'umiltà tutti quanti".