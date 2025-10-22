Affari Tuoi, microfono aperto durante il cambio: clamoroso, cosa si sente

È Giorgia per la Lombardia a giocare ad Affari Tuoi nella puntata in onda mercoledì 22 ottobre. La ragazza, di professione responsabile gestione ospiti in un hotel a 5 stelle (guest relation manager), viene da Caronno Pertusella (in provincia di Varese). Giorgia Banfi - questo il suo cognome - ha compiuto 33 anni la scorsa settimana e con lei in studio c'è il fratello Edoardo.
E proprio durante il gioco, ecco che qualcosa attira l'attenzione dei telespettatori. "Cambio o non cambio del pacco Herbert dice sempre 'brava\o' si sente solo lui". Insomma Herbert Ballerina si fa notare. "Io lo amo", scrive addirittura qualcuno con altri utenti che approvano l'idea di averlo come presenza fissa nella trasmissione di Rai 1.
Il comico occupa ogni sera lo spazio vuoto lasciato dal concorrente chiamato a giocare. Ma non solo, perché scherza con il suo collega/amico Stefano De Martino, annuncia il biglietto vincente della Lotteria Italia e si lascia andare spesso in simpatici siparietti con i concorrenti. Herbert Ballerina era già intervenuto in alcune puntate della scorsa stagione di Affari tuoi, la prima sotto la conduzione di Stefano De Martino: una su tutte la partecipazione come ospite alla puntata speciale dedicata alla Lotteria Italia.
HERBERT IO TI AMO #affarituoi pic.twitter.com/ISQW3DNUAm— Deds (@siifelicelali) October 22, 2025