Bce, taglio ai tassi di interesse di 25 punti: non accadeva da 8 anni

Zac zac, si comincia, finalmente. Il Consiglio direttivo della Bce ha deciso di tagliare i tre tassi di interesse di riferimento dello 0,25%. "I tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale", si legge nella nota diffusa al termine della riunione, si porteranno "rispettivamente al 4,25%, al 4,50% e al 3,75%".

Si tratta, per il tasso di riferimento, del primo taglio in 8 anni: il precedente risale infatti al marzo 2016, quando l’Eurotower abbassò i tassi allo 0%. Per il tasso sui depositi invece è la prima riduzione del costo del denaro dal 2019. È dal luglio 2022, quando si è verificata l’impennata dei prezzi, che la Bce ha deciso di alzare il costo del denaro.

Il Consiglio direttivo della Bce fa sapere che "continuerà a seguire un approccio dipendente dai dati e da riunione a riunione per determinare il livello e la durata appropriati della restrizione" di politica monetaria. In particolare, si legge nel comunicato dopo la riunione di oggi, "le sue decisioni sui tassi di interesse si baseranno sulla valutazione delle prospettive di inflazione alla luce dei dati economici e finanziari in arrivo, della dinamica dell’inflazione sottostante e della forza della trasmissione della politica monetaria. Il Consiglio direttivo non si impegna a seguire un particolare percorso dei tassi".