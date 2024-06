Roberto Calderoli, lo sfregio del Fatto: "Sanguer, mer***" e il ministro come una malattia

21 giugno 2024 a

"La Calderolosi": questo il titolo della vignetta di Mannelli sulla prima pagina del Fatto Quotidiano. Il ministro per gli affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, è finito nel mirino del quotidiano di Marco Travaglio per il ddl sull'autonomia differenziata diventato legge dopo l'approvazione del Parlamento. Nel disegno in questione, il ministro leghista viene ritratto con la faccia gonfia su uno sfondo verde con quelle che sembrano essere delle strisce di sangue intorno.

A corredo della vignetta, la spiegazione de "La Calderolosi": "Rara psicopatologia differenziata che scatena la riproduzione incontrollata dei due elementi portanti della politica: sangue e mer**". Un vero e proprio sfregio al ministro e alla riforma cara al governo. Una riforma che sembra non andare giù al Fatto, che nell'edizione di oggi, venerdì 21 giugno, titola: "La guerra di secessione: sudisti contro nordisti", dando poi spazio alla governatrice della Sardegna Alessandra Todde, che dice: "Così è la secessione dei ricchi".

Qui la vignetta di Mannelli su Calderoli

Contro il ddl Autonomia l’intera opposizione vuole promuovere un referendum abrogativo. E non sono esclusi nemmeno una serie di ricorsi alla Corte Costituzionale da parte dei governatori delle regioni del Sud. Ad annunciare di voler partecipare alla raccolta firme per indire il referendum sono stati tutti i partiti di opposizione: dal Partito democratico al Movimento 5 Stelle, da Alleanze Verdi Sinistra a Italia viva, passando per Azione e Più Europa.