Marina e Pier Silvio Berlusconi, "conflitto di interessi": ossessione senza fine sul Fatto

03 agosto 2024 a

Lo hanno ribadito più volte Marina e Pier Silvio Berlusconi, i primi due figli avuti dall'ex premier scomparso a giugno dell'anno scorso: non hanno alcuna intenzione di entrare in politica. Nonostante questo, c'è chi ancora insiste su questa ipotesi, parlando di conflitto di interessi in caso di elezione. Tra questi, c'è Giovanni Valentini, che sul Fatto Quotidiano scrive: "Un giorno sì e l’altro pure, leggiamo che i figli di Silvio Berlusconi, Marina e Pier Silvio, stanno valutando l’ipotesi di 'scendere in campo' anche loro per entrare in politica". Così inizia il suo articolo dal titolo "Il conflitto di interessi che può valere anche per i figli di B.".

In realtà, anche se si legge dell'ipotesi di un loro ingresso in politica, i due imprenditori non hanno mai fatto mistero di non voler fare quel tipo di percorso. Dunque non si capisce perché preoccuparsene. Valentini, però, lo fa: "Per i due figli del fu Cavaliere, in caso di elezione, si riproporrebbe quel conflitto d’interessi fra lo status di parlamentare e quello di concessionario pubblico che ha accompagnato la quadruplice ascesa del padre alla presidenza del Consiglio, fino all’intestazione postuma dell’aeroporto di Malpensa", scrive sul giornale di Marco Travaglio. Una vera e propria ossessione, che lo spinge ad andare oltre le chiarissime dichiarazioni dei diretti interessati in merito all'argomento.

Incurante delle smentite di Marina e Pier Silvio, Valentini insiste: "Oggi Marina è presidente di Fininvest, una delle più potenti holding italiane ed europee che, oltre al gruppo editoriale Mondadori, detiene il 'tesoro' azionario della famiglia, controlla Mediaset e vanta un patrimonio a bilancio di 4.554 milioni di euro (2022). E le sue recenti 'aperture', prima sui diritti civili (tema su cui si dichiara 'più in sintonia con la sinistra di buon senso') e poi quella contro il trumpismo, entrambe apprezzabili, sembrerebbero preludere a un impegno in politica. Pier Silvio, invece, è azionista di Fininvest, vicepresidente e amministratore delegato di Mediaset".