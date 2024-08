Borse, affondano Tokyo e Hong Kong: preoccupazione e ansia sui mercati

05 agosto 2024 a

Il report sui dati sull'occupazione americana alimenta timori di recessione. E i primi segnali di timore sui mercati arrivano dall'Oriente dove le borse hanno aperto in netto calo. La Borsa di Tokyo crolla oltre il 7% dopo i primi scambi del lunedì. L'indice Nikkei 225 perde 7.03%, o 2,523.23 punti, a 33,386.47, mentre il Topix il 7.49%, o 190.01 punti, a 2,347.59. E dagli Stati Uniti i segnali sono poco incoraggianti.

I future sui listini di Wall Street sono in forte calo, proseguendo il trend negativo delle ultime sedute innescato dai timori di una recessione. I future sul Nasdaq, già in correzione, perdono il 2,6%, quelli sullo S&P 500 arretrano dell'1,6%. Forti criticità anche sul fronte dei Bitcoin: negli ulti tre giorni il mercato delle criptovalute ha visto andare in fumo 313 miliardi di dollari con il calo dei listini azionari. Anche la borsa di Hong Kong affonda nella ripresa delle contrattazioni del lunedì, in linea con Wall Street e il resto dell'Asia. L'indice Hang Seng Index perde l'1.59%, o 268.69 punti, a 16,676.82. Intanto lo yen, in Giappone, si rafforza per la prima volta da gennaio. La valuta giapponese ha superato il 145 per dollaro dopo che la Banca del Giappone ha aumentato i tassi di interesse la scorsa settimana.