Canada, tassa del 100% sulle cinesi: è scoppiata la "guerra mondiale delle auto"

Il primo ministro canadese, Justin Trudeau, ha annunciato che il Paese è pronto a imporre nuovi dazi sui veicoli elettrici, l’alluminio e l’acciaio di produzione cinese. Lo riferiscono alcuni media, secondo cui il governo di Ottawa intende annunciare un’imposta del 100% sulle auto elettriche di produzione cinese e del 25% sull’acciaio e sull’alluminio. Le tariffe arrivano poco più di un mese dopo che il Canada ha aperto una consultazione pubblica di 30 giorni sui veicoli elettrici cinesi e sui prodotti correlati, allineandosi agli Stati Uniti e all’Unione europea. "Penso che tutti noi sappiamo che la Cina non sta giocando secondo le stesse regole", ha detto Trudeau.

E ha aggiunto: "L’aspetto importante è che lo stiamo facendo in linea e in parallelo con le altre economie del mondo". La sovrattassa canadese, nello specifico, si applicherà ad auto, camion, autobus, furgoni elettrici per le consegne e ad alcuni modelli ibridi. "Dobbiamo difendere i posti di lavoro e gli interessi canadesi", ha insistito Justin Trudeau.Negli ultimi anni, il Canada ha compiuto notevoli sforzi per attrarre operatori nel settore dei veicoli elettrici, vantando incentivi fiscali, energia pulita e importanti risorse di terre rare.La Cina ha recentemente portato il suo caso all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) dopo che l’Unione europea (Ue) ha deciso di imporre delle sovrattasse a luglio.