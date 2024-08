Manovra, giù le tasse al ceto medio: quando lo hanno fatto è stato boom economico

30 agosto 2024 a

Saggiamente (e centrando il bersaglio), il nostro Sandro Iacometti ieri ha messo tutti in guardia: non è il caso di credere alla piccola valanga di voci e anticipazioni sulla prossima legge di bilancio. Siamo solo al 30 agosto: quel treno partirà davvero ad ottobre per arrivare a destinazione a Natale. Dunque, al momento, siamo in presenza o di vaghi scenari o (peggio) di clamorose bufale, come quelle circolate ieri – e per fortuna seccamente smentite dal governo – sull’assegno unico.

Possiamo però esprimere un forte auspicio, che corrisponde a quanto questo giornale sostiene da tempo. Sarebbe molto importante se, dopo l’operazione compiuta l’anno scorso (taglio del cuneo fiscale e intervento sulle aliquote Irpef più basse), quest’anno si facesse un passo ulteriore con un inizio di alleggerimento fiscale anche per il ceto medio.