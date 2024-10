Ci sono le prove, le "tasse piatte" per gli autonomi e per gli affitti sono un'arma anti-evasione

09 ottobre 2024 a

Toh, le tasse piatte funzionano. E chi l’avrebbe mai detto? In Italia chiunque proponga o introduca (lo ha fatto persino Matteo Renzi) un’aliquota sostitutiva più bassa della tassazione ordinaria per combattere l’evasione fiscale e far emergere il nero viene puntualmente accusato di voler fare il contrario: strizzare un occhio ai furbetti, favorire chi non paga i balzelli, aiutare partite Iva o proprietari di casa che, notoriamente, sono dei grandi farabutti che vivono a sbafo, sfruttando le proprie ricchezze e sguazzando nell’illegalità.