Manovra, così cambiano le detrazioni fiscali. Tutte le novità su Irpef, casa e pensioni

Michele Zaccardi 24 ottobre 2024

Le vere novità sono il taglio del cuneo fiscale, che cambia e comprende una platea di contribuenti più ampia, e un tetto alle detrazioni che scatta oltre i 75mila euro di reddito. Ma ci sono anche diverse misure a sostegno della famiglie e il contributo chiesto a banche e assicurazioni. La manovra 2025, pubblicata ieri e che la prossima settimana finirà sul tavolo della Commissione Bilancio della Camera, vale 28,5 miliardi di euro e si compone di 144 articoli. Oltre al ricorso al deficit per circa 9 miliardi, il governo ha trovato le coperture soprattutto attraverso definanziamenti, tagli alla spesa dei ministeri e il contributo da banche e assicurazioni. Ma andiamo con ordine. Il piatto forte della legge di Bilancio è la riduzione delle tasse. Diversamente dalle ipotesi circolate nei giorni scorsi, l’intervento sul cuneo fiscale, che finora era stato concepito come un taglio dei contributi a carico dei lavoratori (7 punti fino ai 25 mila euro e 6 punti tra 25 mila e 35 mila euro), cambia ed estende la platea dei beneficiari da 13 a 14,3 milioni di lavoratori dipendenti (pubblici e privati). La misura prende la forma di un bonus, erogato dal datore in busta paga, per chi guadagna fino a 20mila euro, e di un aumento delle detrazioni per chi arriva a 32mila, soglia oltre la quale scatta un decalage piuttosto ripido che azzera il beneficio sopra i 40mila euro. (...)