Pensioni, l'1 dicembre importo aggiuntivo e quattordicesima: ecco il maxi-assegno

19 novembre 2024 a

a

a

Buone notizie per i pensionati. L'Inps, sulla rata di dicembre, erogherà l'importo aggiuntivo di 154,94 euro su oltre 400mila euro e la quattordicesima su più di 200mila persone. Gli interessati riceveranno l’apposita comunicazione di dettaglio.

Per quanto riguarda l'importo aggiuntivo di 154,94 euro, ne hanno diritto i titolari di una o più pensioni dell’Inps (autonomi e dipendenti, settore pubblico e privato), nonché delle casse dei professionisti. L’Inps spiega che l’importo per l’anno 2024 sarà riconosciuto, in via provvisoria, in funzione dell’importo della pensione e dell’ultimo reddito memorizzato negli archivi dell’Inps non antecedente all’anno 2020. Alle pensioni con decorrenza infrannuale, l’importo aggiuntivo sarà attribuito in dodicesimi. I requisiti: la misura della pensione, che non deve essere superiore a 7.781,93 euro, reddito complessivo del pensionato fino a 11.672,90 e reddito complessivo familiare, per il pensionato coniugato, fino a 23.345,79 euro.

Pensioni, crolla la balla dei "3 euro" della sinistra: di quanto aumentano davvero

Poi c'è il capitolo quattordicesima. Requisiti: la misura è rivolta ai pensionati con almeno 64 anni d'età e un reddito complessivo non superiore a 2 volte il minimo annuo dell’Inps. Ma ci sono anche due criteri di attribuzione. Da una parte ci sono i cosiddetti "pensionati poveri", quelli che hanno un reddito annuale fino a 1,5 volte il minimo Inps. Dall'altra, invece, i "pensionati ricchi". Si tratta di quelli che hanno un reddito maggiore, fino a due volte il minimo Inps.