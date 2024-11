Ita Airways, via libera dall'Ue: ok definitivo alle nozze con Lufthansa

29 novembre 2024 a

Dopo una lunga trattativa, finalmente ci siamo. L'Unione europea ha dato il via libera alle nozze tra Ita Airways e Lufthansa. L'ok definitivo è arrivato entro la scadenza del mandato della prima Commissione europea a guida Ursula von der Leyern. Ora manca soltanto il closing: l'operazione si aggira intorno agli 829 milioni di euro. "Dopo MPS anche per Ita vediamo il traguardo. Siamo soddisfatti per questa nuova tappa, ora dobbiamo fare l’ultimo miglio", ha dichiarato il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti.

Margrethe Vestager della squadra Antitrust, ha approvato gli impegni stabiliti dal Mef e dal colosso tedesco per garantire la tutela della concorrenza, che era parte dell'intesa politica raggiunta lo scorso 3 luglio. L'Ue ha ritenuto che i contratti siglati "soddisfano i criteri pertinenti di indipendenza da Lufthansa, Mef e Ita". E "sono coerenti con gli impegni" presi. Come sottolineato dalla Commissione, le compagnie che garantiranno la concorrenza hanno infatti dimostrato di essere "forze competitive attive e valide in concorrenza" al gruppo derivante dalla newco italiana e alla compagnia tedesca.

"L'autorizzazione della Commissione europea rappresenta una pietra miliare importante nel percorso verso l'acquisizione di successo di Ita Airways. La chiusura dell'accordo è attualmente prevista per l'inizio del 2025". Lo ha comunicato Lufthansa accogliendo "con favore" il via libera finale di Bruxelles.