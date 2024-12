Maxi bollette, il 2025 parte malissimo: stangata per luce e gas

Benedetta Vitetta 28 dicembre 2024 a

Come se non fosse già abbastanza complicato sbarcare il lunario, il 2025 potrebbe aprirsi con una nuova stangata per milioni di italiani. Nelle ultime settimane, infatti, i prezzi dell’energia stanno tornano a crescere e, di conseguenza, potrebbero arrivare brutte notizie sul fronte delle bollette di luce e gas per cittadini e imprese. A salire di recente è stata soprattutto la quotazione del gas e le previsioni non prospettano nulla di buono: se, infatti, continuasse a crescere a questo ritmo, all’inizio di gennaio potrebbe superare i 50 euro al megawattora (ieri, ad Amsterdam, il gas è arrivato al massimo delle ultime tre settimane a 47,73 euro/Mwh, +4,3%).

Ancora una volta gli incrementi di prezzo sono legati a doppio filo alle tensioni geopolitiche che riguardano sia il fronte russo-ucraino sia quello mediorientale. Non è un caso che, proprio nelle ultime ore, il prezzo del gas è schizzato in alto attestandosi quasi a 48 euro al megawattora dopo le recenti dichiarazioni del presidente russo, Vladimir Putin, che ha messo in dubbio l’ipotesi di un’intesa per mantenere aperti i flussi verso l’Europa attraverso l’Ucraina. Secca la replica del primo ministro slovacco, Robert Fico: «Se l’Ucraina interrompesse il transito del gas russo attraverso la Slovacchia, noi prenderemo in considerazione di interrompere la fornitura di energia elettrica all’Ucraina» ha minacciato.

Ma ora che cosa potrebbe accadere ai prezzi dell’energia e alle nostre bollette? Una previsione arriva da Massimo Ricci, direttore della divisione Energia di Arera (l’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente): «Negli ultimi tempi i movimenti geopolitici e le variazioni congiunturali o stagionali dei consumi hanno inciso, rischiando di creare condizioni di mercato particolarmente tese. Per questo s’è arrivati, sul fronte dei prezzi, a livelli preoccupanti anche per capire se siano necessari eventuali interventi emergenziali». A preoccupare è quel che sta accadendo in Italia visto che i prezzi dell’energia sono “molto legati a quelli del gas”, dal momento che gran parte dell’energia è ancora prodotta attraverso il gas naturale.

Per evitare che ciò accada bisognerebbe investire di più in rinnovabili per tentare di ridurre i prezzi. E la crescita dei prezzi può avere una conseguenza concreta su famiglie e imprese: e, di colpo, le bollette di luce e gas potrebbero essere ben più salate di quelle degli ultimi mesi. Del resto, da tempo si parla di una stagione invernale da record, con costi elevati.

Soprattutto per i clienti vulnerabili- i più fragili- che lungo lo Stivale sono circa 3,4 milioni. Per loro c’è da aspettarsi prezzi più alti per luce e gas nel I trimestre (+18,2%).

Anche Facile.it ha elaborato delle stime per i prossimi 12 mesi: per una famiglia tipo nel mercato libero, si prevede un rincaro di 272 euro tra luce e gas, con una spesa totale che arriverà a 2.841 euro, rispetto agli attuali 2.569 euro (+11%). Il rincaro più corposo? Certamente quello sulla bolletta del gas che, per una famiglia tipo, avrà una spesa annuale che passerà dagli attuali 1.744 euro annui a 1.920 euro, con un aumento di 176 euro; per quel che riguarda la bolletta dell’energia elettrica, invece, l’incremento sarà di “soli” 96 euro, con una spesa annuale che passerà da 826 euro a 921 euro. Il consiglio di Facile.it è che forse è arrivato il momento giusto per verificare le condizioni della nostra fornitura e valutare se sul mercato libero esistano offerte più convenienti, magari a prezzo bloccato, così da tutelarsi da possibili futuri aumenti. Oltre a gas e luce, c’è anche il rimbalzo dei prezzi dei carburanti. In autostrada la benzina è salita a 1,861 euro/litro, mentre il gasolio s’è attestato a 1,772 euro.