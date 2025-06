Disoccupati e precari in calo, il mercato del lavoro non è mai stato così solido

Partiamo dagli ultimi dati usciti, quelli di aprile relativi a occupati e disoccupati. Ebbene, secondo l’Istat, il tasso di occupazione è ai massimi dall’inizio delle serie storiche (2004): 62,7% , stabile rispetto a marzo, pari, in valore assoluto, a 24,2 milioni di persone. In un anno, dunque su aprile 2024, sono stati creati 282mila nuovi posti di lavoro, cifra che sfonda il milione se si prende come riferimento ottobre 2022, quando il governo Meloni è entrato in carica.

Ma c’è di più. Perché a trainare la crescita degli occupati nell’ultimo anno sono stati i contratti a tempo indeterminato, cresciuti 345mila unità, portando il totale di chi ha un contratto stabile a quota 16 milioni e 366mila. Al contrario, sono calati i contratti a termine, con i precari che sono diminuiti di 173mila unità, per un totale di 2 milioni e 652mila. In rapporto al numero di lavoratori dipendenti, i contratti a tempo determinato sono pari al 13,9%: solo a febbraio 2016 la percentuale era più bassa (13,7%). La proposta della Cgil di intervenire su questi aspetti, reintroducendo una causale per giustificare il rinnovo di ogni contratto a termine (attraverso il quesito 3 del referendum) e il diritto alla reintegra in caso di licenziamento illegittimo (il vecchio articolo 18, quesito 1), appare utile solo a ingessare il mercato del lavoro. Inoltre, i posti di lavoro, secondo le proiezioni dell’Istat diffuse ieri, dovrebbe crescere pure nel 2026. Seppure in decelerazione, «l’occupazione, misurata in termini di unità di lavoro» si legge ne “Le prospettive per l’economia italiana per il 2025 e 2026” «segnerebbe un aumento superiore a quello del Pil (+1,1% nel 2025 e +1,2% nel 2026)». E i disoccupati? Beh anche loro sono ai minimi da decenni.

Confrontando i dati su base mensile, lo sono almeno dal 1983 (con l’unica eccezione di aprile 2007, quando erano al 5,8%): ad aprile infatti il tasso di disoccupazione si è attestato al 5,9%. Se si prendono come riferimento le stime diffuse ieri dall’Istat, invece, siamo al livello più basso addirittura dal 1977, quando sono iniziate le rilevazioni dell’istituto di statistica. Il tasso di disoccupazione dovrebbe infatti attestarsi al 6% nel 2025 e al 5,8% nel 2026, meno del 6,4% del ’77. Ma su questo parametro l’Italia risulta più in salute anche rispetto al resto d’Europa. Ad aprile, riporta l’Eurostat, tra i grandi Paesi Ue solo la Germania ha registrato un tasso di disoccupazione più basso del nostro (3,6%). Questo mentre l’Italia (5,9%) ha fatto meglio dell’Eurozona (6,2%), della Spagna (10,9%) e persino della Francia (7,1%). Quanto al terribile fenomeno degli incidenti sul lavoro, che la Cgil vorrebbe risolvere addossandone la responsabilità anche all’impresa appaltante e non solo all’azienda appaltatrice (quesito 4), i dati forniscono un quadro nettamente migliore di quello dipinto dal sindacato. Innanzitutto, come riporta Lorenzo Ruffino di Pagella politica, il numero di incidenti mortali è in costante calo dagli anni ’60 e si attesta oggi ai minimi storici. Da un picco di circa 23 morti ogni 100mila occupati, toccato a metà anni ’60, nel 2024 sono state poco più di quattro. E il trend è chiaro: le morti sono diminuite del 20% in 20 anni, del 27% in 30 anni e del 42% in 40 anni.