Canone Rai, 90 euro? Ecco chi non deve pagarlo: cosa c'è da sapere

Torna a 90 euro il canone Rai nel 2025: nell’ultima Legge di Bilancio il governo ha deciso di non rinnovare la riduzione a 70 euro decisa per il 2024. Tuttavia, c'è una categoria di cittadini che può chiedere l'esenzione da questo pagamento. Si tratta di coloro che hanno compiuto 75 anni e con un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8 mila euro. Loro possono presentare una dichiarazione sostitutiva in cui dichiarano di essere esonerati dal pagamento. In caso di addebito automatico in bolletta, dunque, si può chiedere il rimborso attraverso questo modulo.

Esclusi dal pagamento del canone, come spiega l'Agenzia delle Entrate, sono anche gli agenti diplomatici, i funzionari o gli impiegati consolari, i funzionari di organizzazioni internazionali, esenti in base allo specifico accordo di sede applicabile, i militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze Nato di stanza in Italia. Per chi invece è tenuto a pagarlo, si ricorda che il canone viene prelevato automaticamente dalla bolletta dell’elettricità. E viene addebitato per famiglia anagrafica, indipendentemente dal numero di televisori che si hanno.

Se invece nessun componente della famiglia è titolare di contratto elettrico di tipo domestico residenziale, il canone deve essere versato con il modello F24 entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Se invece non si possiede alcun televisore in casa, spetta al contribuente dimostrarlo, così da non pagare il canone. Non sono considerati apparecchi televisivi computer, smartphone e tablet. Per guardare contenuti sull'app Raiplay sul pc, quindi, non è richiesto il pagamento del canone. È richiesto se invece l’accesso agli stessi contenuti avviene attraverso una smart tv.