Superbonus, partono le lettere dell'Agenzia delle Entrate: come si aggiornano le rendite catastali

Brutta notizia per chi ha usufruito del Superbonus 110%: dovrà adeguare la rendita catastale del suo immobile sui quali sono stati fatti i lavori. Il motivo? Permettere il giusto calcolo dell'Imu e delle altre tasse. Per questo motivo, l'Agenzia delle Entrate sta per inviare le lettere a chi non lo ha ancora fatto, invitando a rispettare i tempi ed evitare gli eventuali controlli.

Viene così attuato quanto previsto dalla legge di Bilancio dello scorso anno, che le aveva dato la possibilità di effettuare riscontri per individuare chi non si è messo in regola dopo aver utilizzato l’agevolazione. Una precisazione: le lettere non saranno l’avvio formale di un controllo, ma un invito a spiegare all’Agenzia la propria nuova posizione.

Come riportato sul Corriere della Sera, per calcolare l'aggiornamento del valore catastale in base ai lavori effettuati con il Superbonus richiede l'assistenza di uno specialista. Il passaggio da una categoria catastale all'altra, in seguito a migliorie effettuate con la ristrutturazione, porta ad aumentare il valore dell'immobile, che a sua volta porta a un esborso più alto per quanto riguarda l'Imu (questo per le seconde case), la Tari, l'imposta ipotecaria, la tassa sulle compravendite e le altre eventuali imposte. Inoltre, la rendita catastale della propria casa incide anche sul calcolo dell'Isee.