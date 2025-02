Bce, un buco da 8 miliardi di euro: una bomba nel cuore dell'Europa

21 febbraio 2025 a

Attenzione, la Bce ha un problema (non tanto piccolo) sui conti. Dopo avere registrato nel 2023 il primo ’rosso' della sua storia (7,88 miliardi di euro), la Bce ha chiuso lo scorso anno con una nuova consistente perdita, pari a 7,944 miliardi, per via dei "considerevoli interessi passivi sul saldo debitorio netto Target". Tuttavia dal momento che nel 2023 è stato utilizzato l’intero ammontare del fondo rischi finanziari, riducendo la perdita d’esercizio a 1,266 miliardi, quest’anno non si è potuto ricorrere al fondo per coprire le perdite subite e pertanto il ’bucò resterà iscritto nel bilancio della Bce e sarà ripianata con gli utili degli esercizi futuri. È il dato principale che emerge dalla relazione dell’Eurotower sul bilancio 2024 in cui si segnala come la perdita subìta nel 2023 e nel 2024, "dopo un lungo periodo di utili considerevoli, riflette il ruolo e i necessari interventi di politica monetaria dell’Eurosistema e non ha alcun impatto sulla sua capacità di condurre una politica monetaria efficace".

A provocare parte della perdita, che impedirà all’Eurotower di rigirare parte degli utili alle banche centrali nazionali, il fatto che fino al 2022 il bilancio della Bce è cresciuto in maniera significativa, soprattutto per gli acquisti di titoli nell’ambito dei programmi di acquisto definitivo. Ma - si ricorda - "la maggior parte dei titoli attualmente detenuti per finalità di politica monetaria è caratterizzata da una lunga scadenza e una cedola a tasso fisso ed è stata acquistata in un periodo di tassi di interesse molto contenuti o pari a zero. Tali titoli continueranno a generare interessi attivi relativamente bassi, poiché nell’immediato non risentiranno delle variazioni dei tassi di interesse di riferimento" fissati dalla stessa Bce. "Al tempo stesso - si sottolinea - il regolamento in moneta della banca centrale di tali acquisti tramite Target ha determinato un incremento del saldo passivo netto Target della Bce, che è molto sensibile alle variazioni dei tassi di interesse di riferimento".

L’Eurotower segnala anche un aumento consistente delle spese sul personale a 844 milioni di euro, a fronte di 676 milioni nel 2023 "prevalentemente a causa dei maggiori costi sui benefit correlati al piano pensionistico". Infine, in questo quadro va ricordato che lo stipendio di Christine Lagarde, numero uno dell'Eurotower ha subito un ritocco verso l'alto: ora ammonta a 466.000 euro.