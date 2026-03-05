Mario Giordano e il lato oscuro delle banche: come fregano i risparmiatori

Caro papà, non so se stai organizzando la contabilità degli angeli, e non so che effetto ti farà questo libro ora che sei lassù nei cieli così alti che nemmeno i tassi della Bce riescono ad arrivarci, ma ti ho pensato tanto scrivendo Ire di denari. Non c’è stata pagina che io non abbia iniziato e finito senza pensare a te. La banca, infatti, a casa nostra era un’istituzione. Era il tuo ufficio. Il tuo e il nostro pane. Il santuario del lavoro. Dei numeri. E del rigore. Ricordo quando ero piccolo e ti venivamo a prendere la sera, la mamma e io, quelle poche volte che uscivi prima che fosse notte, e avevi tempo per una breve passeggiata. Ti aspettavamo in strada e guardavamo su, verso le finestre illuminate, come si guarda alle vetrate di una cattedrale. «Mamma, perché mettiamo i soldi in banca?» chiedevo. «Perché così crescono» rispondeva lei. «In banca i soldi crescono?» «Sicuro.» «Ma dici davvero?» «Davvero.» «E come fa papà a far crescere i soldi?» Via dei Martiri, Alessandria. Banca nazionale dell’agricoltura. Praticamente tu hai sempre lavorato lì, da quando ti sei diplomato. Avevi preso la maturità in ragioneria, senza grandi successi scolastici, per la verità. Ricordo ancora quando trovai le tue pagelle, nascoste maldestramente in un cassetto. «Papà, ma perché prendevi sempre 4?» «Perché allora i voti alti cominciavano dal 3. Quindi il 4 era come un 9» mi rispondevi serio, come se fosse vero. La scuola, in realtà, non ti era mai piaciuta: giocavi a calcio, con la maglia granata dei giovani del Toro, calcavi il Filadelfia e sognavi la serie A. Non avevi tempo per i libri.

Fuori dal Coro, "minacce gravissime": la scelta di Mario Giordano, che servizio non va in onda A Fuori dal coro, Mario Giordano denuncia in apertura di aver scelto di non trasmettere un servizio già realizzat...

Esce domani il nuovo saggio di Mario Giordano «Re di denari. Intrighi, segreti e potere dei signori delle banche. Alle spalle dei risparmiatori». Chi è che decide dei nostri risparmi, dei nostri mutui e delle nostre assicurazioni? Chi manovra i nostri soldi? Il libro è un racconto spietato della grande lotta del denaro a spese dei cittadini. Chi è l’uomo del monte che da Siena va all’assalto della fortezza di Milano? Chi sono gli sceicchi d’oro di Unicredit e San Paolo? E con chi si schierano il re del cemento Caltagirone e il leone francese di Generali? Quali sono le loro truppe? Le loro armi? E i loro scopi? Nel libro troverete le risposte a tutte queste domande. E non sempre vi piaceranno. Per gentile concessione dell’editore Rizzoli pubblichiamo la premessa scritta dall’autore. Per la banca invece sì. La banca ti piacque subito. La banca ti accolse, ti diede certezze, un posto sicuro, un buono stipendio e una carriera brillante. Erano anni in cui, dietro lo sportello, si lavorava, mica si giocava a risiko. Però, ogni 6 gennaio si festeggiava la Befana e tutti i figli dei dipendenti ottenevano un regalo. Fu lì che io e mio fratello portammo a casa il gioco più desiderato, il Subbuteo. E ci continuavo a pensare in questi mesi mentre scrivevo il libro: ma non erano meglio le banche che regalavano il Subbuteo di quelle che giocano a risiko? Lo so, si rischia l’effetto nostalgia. Si rischia di far apparire bello anche ciò che bello non era. Quello, in fondo, era il tempo in cui le banche venivano chiamate la «foresta pietrificata».

Fuori dal Coro, "Torino il punto di partenza": vergogna antagonista su Rete 4 Altro che “antagonista”. La sinistra che scende in piazza per Askatasuna, sfila gomito a gomito con i ragazz...