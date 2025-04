Mercati, l'ottimismo tornerà prima del previsto

«Sono terrorizzato e ottimista», possibile? Sembra un mood alla Carmen Consoli, il «confuso e felice» della finanza è Larry Fink, oggi terrorizzato da Trump in versione Joker, ma ottimista convinto sul futuro dei mercati sempre innaffiati da una liquidità infinita e abbondante. E quell’ottimismo potrebbe tornare ben prima del previsto. Intanto S&P alza il rating dell’Italia, e c’è ancora chi ha paura della Meloni. Non hanno capito nulla, la ditta G&G (Giorgia Giorgetti) è una garanzia. Ma non è tutto, c’è un’ultima notizia che arriva dal programma "tutti i dazi minuto per minuto": i Big Tech sono stati esentati, il "Trump Trade" è tornato, bastava solo aspettare il prezzo giusto. Ecco l’aggiornamento delle “10 di Buddy 2025” al primo trimestre.

1) KM 36: a Piazza Affari la maratona è cominciata con Giorgia Meloni, eravamo a 20K, il traguardo è tornare almeno sopra i 40K i livelli della grande bolla 2000. Ora siamo a quel km36, e per questo almeno quest’anno voglio rimanere prudente e scegliere 5 titoli difensivi, perderò un’occasione ma mi sentirò più tranquillo. I 5 titoli Made in Italy sono: POP SONDRIO, NEXI, SAIPEM, TENARIS, TIM a cui aggiungo il plus protettivo con l’ETF Wisdomtree BTP10Y short x3. Se il FUZZY tornerà a 28K sarà una grande occasione buy.

Sondrio beccata! Ma le grandi opportunità sono Nexi e Saipem. Rimane la regola aurea, si compra solo sulle correzioni e se il Fuzzy torna sotto 30K, sciambola!

2) SQUID GAME: quello che accade in Korea non mi piace per nulla, credo che la Borsa subirà una forte caduta e chissà cosa succederà nel paese.

Per il momento è stata una caduta generale, ma finché il KOSPI 50 non supererà 2.500 ci sarà sempre il rischio di andare sotto 2K.

3) NESSUNA INVIDIA PER NVIDIA: effetto Cisco?

Nvidia farà la fine del gigante del networking? Mentre è in corso la revisione UP sui target io mi aspetto la delusione e mi metto short. Anche se torneremo sopra i 150$, l’obiettivo è sotto 100$.

L’obiettivo è già stato raggiunto, ma attenzione perché sui rimbalzi gli short sono ancora golosi!

4) QUANDO IL GIOCO SI FA DURO: sarà un anno molto complicato, per questo per la terza volta punto sul fuoriclasse Tamburi, il nostro pallone d’oro della Borsa. Ecco i 5 titoli scelti: TIP, ALKEMY, INTERPUMP, SESA, ZEST.

Per ora non bene, ma la good news è che i prezzi delle azioni ora sono in zona di acquisto.

5) IL RE SOLO: dopo aver traballato Macron cade dal trono. Francia in crisi, rating in caduta, l’immagine di un’Europa fragile.

Non fatevi distrarre da Trump, la Francia è ancora bollente.