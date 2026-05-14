Visite fiscali: occhio, cambia tutto. Ecco le nuove fasce orarie

In Italia si stanno intensificando i controlli sulle assenze per malattia. Secondo l’ultimo monitoraggio Inps relativo alla seconda metà del 2025, sono state effettuate 400.000 visite mediche di controllo domiciliari, con un trend in crescita.La Legge di Bilancio 2026 punta a rafforzare ulteriormente il sistema attraverso nuovi strumenti digitali e un maggiore coordinamento tra Inps, medici, aziende e lavoratori. Tra le principali novità c’è il nuovo servizio online sulla Piattaforma digitale nazionale dati, che permette ai datori di lavoro di richiedere visite di controllo, verificarne lo stato, consultarne l’esito e annullarle se necessario.

Dal 2023 le fasce orarie di reperibilità sono unificate per tutti i dipendenti, pubblici e privati: il lavoratore in malattia deve essere reperibile tutti i giorni (inclusi festivi e domeniche) dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. In caso di cambio di domicilio durante la malattia, deve comunicarlo tempestivamente all’Inps.Nel secondo semestre 2025 sono stati rilasciati oltre 14 milioni di certificati medici di malattia (+2,8% rispetto all’anno precedente), di cui il 78,7% nel settore privato. I mesi invernali registrano il maggior numero di attestati.

Parallelamente sono aumentate anche le verifiche: 199mila nel terzo trimestre 2025 (+5,8%) e circa 200mila nel quarto.Il certificato deve essere inviato telematicamente dal medico all’Inps e poi comunicato dal lavoratore al datore di lavoro entro due giorni. L’assenza ingiustificata al domicilio durante le fasce di reperibilità può comportare sanzioni economiche (riduzione o perdita dell’indennità) e conseguenze disciplinari. Il lavoratore può però uscire per visite, esami, terapie o acquisto di farmaci, se in grado di documentarlo.