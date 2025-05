Moody's, il rating promuove Italia e Meloni: colpo durissimo ai gufi del Pd

Buonanotte ai gufi e alla sinistra che tifa "fallimento" per fare campagna elettorale contro Giorgia Meloni: Moody's conferma il rating BAA3 per l'Italia e alza le previsioni per il nostro paese, portando l'outlook da stabile a positivo.

L'agenzia di rating Moody's ha confermato il giudizio sull'affidabilità creditizia dell'Italia, regalando anche un po' di ottimismo in più per il futuro imminente. Il rating BAA3 rappresenta il gradino più basso della categoria "investment grade", ovvero la soglia che separa gli investimenti ritenuti affidabili da quelli più rischiosi, classificati come "junk bond" o titoli spazzatura: logico dunque che restare in questa fascia sia fondamentale per non scendere nel baratro e contenere i costi di finanziamento del debito pubblico. Un eventuale declassamento avrebbe comportato uscite sanguinose per la cassa-Italia. Secondo la nota diffusa dall'agenzia, la revisione al rialzo dell'outlook riflette "il miglioramento delle prospettive di bilancio, in un contesto di performance fiscale migliore del previsto nel 2024 e di un contesto politico interno stabile".

La promozione, insomma, non è solo economico-finanziaria ma anche politica, con buona pace delle opposizioni e di Elly Schlein, la segretaria del Pd che si dice "pronta alle elezioni anticipate". Uno scenario, questo, che avrebbe conseguenze potenzialmente nefaste per le tasche degli italiani e delle imprese.

Soddisfazione arriva dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, che ha sottolineato quanto questo risultato porti benefici concreti a 360 gradi, dalle famiglie e le aziende fino alle banche: "Il giudizio di Moody's è il frutto del lavoro serio e silenzioso che stiamo portando avanti dall'inizio del governo. Un risultato che arriva, inoltre, in un contesto dove a fronte di giudizi negativi diffusi c'è un paese, l'Italia, al quale viene riconosciuto un upgrade significativo".