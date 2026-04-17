Pensioni, errore Inps: clamoroso, a chi spettano 2 anni di arretrati

Un errore, ora sanato dall'Inps. Il risultato? C'è a chi spettano due anni di arretrati pensionistici: l'ente previdenziale, questa la vicenda in soldoni, aveva sbagliato i calcoli e ora è costretto a rifondere.

Nel dettaglio, il problema nasce dall’interpretazione delle norme contenute nella Legge di Bilancio 2024, che avevano introdotto un ridimensionamento delle aliquote di rendimento applicate alla quota retributiva delle pensioni nel pubblico impiego. L’obiettivo del legislatore era circoscritto: intervenire sulle uscite anticipate, riducendo la spesa per chi aveva una contribuzione inferiore ai 15 anni al 31 dicembre 1995.

Durante la fase applicativa, però, l’Inps ha esteso in modo improprio questo meccanismo anche alle pensioni di vecchiaia. Una scelta - come spiega brocardi.it - che ha inciso negativamente sugli assegni mensili di molti ex dipendenti pubblici iscritti alle casse ex-Inpdap, come CPDEL, CPS, CPI e CPUG, i quali si sono visti riconoscere importi inferiori rispetto a quanto spettante.

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La distinzione tra le diverse tipologie di pensionamento era invece stata chiarita già in sede parlamentare: la stretta doveva riguardare esclusivamente le pensioni anticipate, lasciando indenni sia i requisiti maturati entro la fine del 2023 sia, soprattutto, i trattamenti di vecchiaia. Nonostante ciò, l’errore interpretativo ha prodotto effetti concreti e diffusi.

A correggere la situazione è intervenuto il messaggio numero 787 del 5 marzo 2026, con cui l’Istituto ha recepito la lettura corretta della normativa. Il chiarimento è netto: le aliquote ridotte non si applicano alle pensioni di vecchiaia, comprese quelle liquidate attraverso il cumulo contributivo dopo la cessazione dal servizio nella Pubblica Amministrazione. In questi casi resta valido il sistema di calcolo più favorevole, basato sui rendimenti precedenti.

Per i pensionati coinvolti non sarà necessario presentare alcuna domanda. L’Inps ha infatti disposto un riesame automatico delle posizioni, con ricalcolo degli assegni e pagamento degli arretrati maturati. Oltre alle somme non percepite, verranno riconosciuti anche interessi legali e rivalutazione monetaria, così da compensare integralmente il danno subito.

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Un ulteriore aspetto riguarda eventuali debiti che erano stati notificati in passato proprio a causa di questi errori di calcolo. Tali partite verranno annullate, in quanto considerate prive di fondamento fin dall’origine. Parallelamente, le sedi territoriali sono state istruite a chiudere i contenziosi ancora aperti in autotutela, evitando ulteriori ricorsi e adeguando i provvedimenti ai criteri corretti.