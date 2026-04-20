Pensioni di maggio: maxi assegno, ecco chi può avere il rimborso

Una platea di migliaia di pensionati potrebbe ricevere già nel mese di maggio 2026 un aumento della pensione, che in alcuni casi può essere anche consistente. Lo ha confermato l’Inps con il messaggio n. 787 del 5 marzo, ammettendo un errore di calcolo commesso su alcune pensioni di ex dipendenti pubblici.Si tratta di pensionati iscritti alle gestioni ex Inpdap (enti locali, sanità, ufficiali giudiziari e insegnanti d’asilo) che sono andati in pensione di vecchiaia a 67 anni con meno di 15 anni di contributi al 31 dicembre 1995. A questi soggetti l’Inps aveva applicato per errore le nuove aliquote di rendimento introdotte dalla Legge di Bilancio 2024, più svantaggiose, che invece dovevano riguardare solo le pensioni anticipate.

Per la stragrande maggioranza degli altri pensionati invece non sono previsti aumenti particolari a maggio. Gli adeguamenti per rivalutazione annuale e modifiche Irpef sono già stati applicati nei mesi scorsi, quindi l’importo resta sostanzialmente stabile, con le solite trattenute fiscali.Inoltre, il pagamento della pensione di maggio subirà un leggero ritardo perché il 1° maggio è festivo. Chi ha la pensione accreditata su conto corrente postale la riceverà sabato 2 maggio, mentre chi ce l’ha su conto bancario dovrà attendere lunedì 4 maggio. Il cedolino sarà consultabile online nella seconda metà di aprile nell’area personale MyInps.